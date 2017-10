Şoferi, mare atenţie! Urmează câteva zile de foc

1

asa vreo 10 sub acoperire sa faca incidente apoi sa incerce sa dea spaga

de ce nu face asa ceva dna ul dga ul diicotul etc? sunt cumva mana in mana? de exemplu sa incalce linia continua sa nu opreasca la niv cale ferata sa depaseasca unde e interzis etc si cand vine,,,,politistul,,,sa i plaseze 100 lei 200 cum se inteleg ei asa filmata treaba! de ce nu se face asta? va spun eu de ce? pestele de la cap se impute! rusine politia romana