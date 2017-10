Şoferi cu dosare penale pentru consum de alcool

Șoferi cu dosare penale pentru consum de alcool

Doi șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși la volanul autoturismelor pe care le conduceau sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii spun că Daniel C., de 43 de ani, a fost prins în timp ce conducea, în Năvodari, un autoturism, deși consumase băuturi alcoolice, respectiv avea 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.Lucian B., de 30 de ani, a fost depistat, pe strada Călugăreni, din Constanța, fiind, de asemenea, sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cei doi s-au ales cu dosare penale.