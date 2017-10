Şoferi constănţeni prinşi beţi la volan, cercetaţi penal

Șoferi constănțeni prinși beți la volan, cercetați penal

A fost un week-end plin pentru polițiștii din Constanța. În urma acțiunilor, oamenii legii au depistat în trafic mai multe persoane care au comis infracțiuni la regimul de circulație. Și cum alcoolul nu face casă bună cu șofatul, polițiștii Serviciului Rutier au sancționat mai mulți șoferi care conduceau în state de ebrietate.Trei bărbați din Lumina au fost prinși conducând sub influența băuturilor alco-olice. Și nu sunt singurii. În cadrul acelorași acțiuni, polițiștii de la Rutieră au mai depistat în trafic alți trei conducători auto care s-au urcat la volan deși băuseră.Astfel, au fost depistați P. Nicolae, care a condus un autoturism pe D.N. 3C, în localitatea Ovidiu, având o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar și G. Marian, prins pe strada Vârful cu Dor din Constanța, cu o alcoolemie de 0,43 mg/l. Nici șoferii de TIR nu au scăpat de aparatul Drager. C. Marian a condus un tir pe DJ 391A, în localitatea Dobromir, fiind prins tot sub influența alcoolului. Oamenii legii le-au întocmit șoferilor respectivi dosare de cercetare penală.