ŞOFERI CERTAŢI CU LEGEA, PE STRĂZILE DIN CONSTANŢA. A plouat cu DOSARE PENALE

ȘOFERI CERTAȚI CU LEGEA, PE STRĂZILE DIN CONSTANȚA. A plouat cu DOSARE PENALE

Ştire online publicată Marţi, 26 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Tuzla, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Tânărul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 19 de ani, din localitatea Ciobanu, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Tânărul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.La data de 25 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe aleea Gladiolei, din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauze, au fost întocmite dosare penale.