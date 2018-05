Şoferi beţi la volan, pe străzile Constanţei, de sărbători

Șoferi beți la volan, pe străzile Constanței, de sărbători

Polițiștii constănțeni au avut parte de sărbători pline de activitate, după ce mai mulți șoferi s-au întrecut în contravenții și infracțiuni rutiere.În prima zi de Paști, un șofer, în vârstă de 59 de ani, a condus un autoturism Tico, pe DN3, în localitatea Deleni, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a acroșat un parapet metalic de pe marginea drumului și a părăsit partea carosabilă. Oamenii legii au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 0,82 alcool pur în aerul expirat.Tot în prima zi de Paști, în jurul orei 21:00, o femeie, în vârstă de 42 de ani, a condus un autoturism marca Mercedes-Benz, pe strada Vârful cu Dor, din municipiul Constanța, iar din cauza neatenției, a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat în coliziune cu un gard de beton. A rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerei de pe bancheta din spate, în vârstă de 44 de ani.Un tânăr, de 27 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat, a condus o mașină marca Audi, pe strada Mercur, din municipiul Constanța, iar la plecarea de pe loc a surprins și accidentat ușor o femeie de 27 de ani. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.„Recordul” este deținut de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, care a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice, în cea de-a doua zi de Paști. Acesta a fost prins în localitatea Cumpăna, la volanul unui autoturism Ford, cu o alcoolemie de 1,07mg/l și având dreptul de a conduce autovehicule anulat. În toate aceste cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.