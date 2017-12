Şoferi băuţi şi fără permis, prinşi pe străzile din Constanţa

Șoferi băuți și fără permis, prinși pe străzile din Constanța

Polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe raza localității Tuzla, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.De asemenea, agenții Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 19 ani, din localitatea Ciobanu, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.Oamenii legii au mai prins un alt bărbat, de 40 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe aleea Gladiolei, din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost transportat la spital pentru a i se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauze, au fost întocmite dosare penale.