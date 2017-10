Şoferi băuţi pe şoselele din Constanţa

Șoferi băuți pe șoselele din Constanța

Șase șoferi au fost prinși de polițiștii de la rutieră numai în ziua de duminică.Astfel, Costel C., de 24 de ani, a fost prins conducând pe strada Constanței din localitatea Năvodari în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ionuț Alexandru V., de 23 de ani, a fost depistat de rutieriști în localitatea Valu lui Traian, în timp ce conducea, deși era băut, având o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.De asemenea, Ion Daniel C., de 25 de ani, a fost tras pe dreapta de polițiști, aceștia concluzionând că tânărul se află sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.George T., de 32 de ani, a fost de-pistat în municipiul Constanța con-ducând pe bulevardul I.C. Brătianu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.Paul Adrian C., de 21 de ani, a fost prins de polițiștii rutieri în timp ce conducea pe bulevardul I.C. Brătianu, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.George T., de 34 de ani, a fost depistat pe bulevardul Mamaia în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cazurile, polițiștii rutieri au întocmit dosare penale.