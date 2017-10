Şoferi băuţi, dar la volan

Șoferi băuți, dar la volan

Polițiștii rutieri au depistat, ieri, trei bărbați care conduceau pe drumurile publice deși se aflau sub influența alcoolului.Astfel, oamenii legii îl cercetează în stare de libertate pe Alexandru Adrian T., de 25 de ani, din Constanța, care conducea prin municipiu deși se afla sub influența băuturilor alcoolice.De asemenea, polițiștii rutieri l-au depistat pe Ionel V., de 37 de ani, din Constanța, care conducea pe drumul comunal 22 C, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.În plus, polițiștii Biroului Rutier Medgidia l-au prins pe Ionel G., de 46 de ani, din localitatea Siminoc, care a condus un autoturism, în municipiul Medgidia, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.Cei trei s-au ales cu dosar penal.