ŞOFERI, ATENŢIE! SE CIRCULĂ CU MARE DIFICULTATE ÎN AGIGEA, SPRE CONSTANŢA

ȘOFERI, ATENȚIE! SE CIRCULĂ CU MARE DIFICULTATE ÎN AGIGEA, SPRE CONSTANȚA

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

La data de 25 aprilie, în jurul orei 05:30, un bărbat, in vârstă de 58 de ani, a condus cap tractor marca Volvo, care tracta o semiremorca, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, 0,69mg/l, în localitatea Agigea, dinspre București către Constanța, ajungând la intersecția cu sens giratoriu A4 - DN39, nu a adaptat viteza necesară virajului, ocazie cu care s-a răsturnat pe partea dreapta in sensul giratoriu.A rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto.În aceste momente, traficul se desfășoară cu dificultate în Agigea, pe sensul spre Constanța, deoarece se lucrează pentru eliberarea carosabilului plin de fiare de la TIRul răsturnat.