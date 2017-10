ŞOFERI, ATENŢIE! Poliţiştii din Constanţa le vin de hac celor care nu respectă legea

ȘOFERI, ATENȚIE! Polițiștii din Constanța le vin de hac celor care nu respectă legea

Mâine, polițiștii constănțeni împreună cu membrii Asociației de Psihologie și Siguranță Rutieră ”PsihotrafiQ”, Universitatea Ovidius Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative, specializarea Poliția Locală și ceilalți parteneri, lansează campania „Atenție la... neatenție!” din cadrul evenimentului promovat de Comisia Europeană pentru siguranță rutieră, ”EDWARD” - European Day Without a Road Death.Proiectul EDWARD este derulat pentru conștientizarea tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile și consecințele la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație. Viteza excesivă sau neadapată la condițiile de drum, conducerea sub influența alcoolului, folosirea neregulamentară a telefonului în timpul conducerii autovehiculului, conducerea unor autovehicule cu defecțiuni tehnice constituie o parte din factorii generatori de accidente de circulație.De asemenea, abaterile comise de bicicliști, motocicliști, mopediști, căruțași și indisciplina pietonală determină producerea de evenimente negative pe șosele. Mulți dintre conducătorii de vehicule pe două roți, dar și pietonii, își cresc singuri riscul de implicare în accidente rutiere, ignorând regulile de circulație sau căutând, pentru a scurta drumul, variante riscante.Polițiștii constănțeni se alătură demersului european, luând măsuri suplimentare în vederea conștientizării participanților la trafic asupra consecințelor nerespectării legislației.În perspectiva necesității asigurării și menținerii, la nivelul județului Constanța, a unui trafic rutier sigur, bazat pe respectarea legii, acțiunile desfășurate de polițiștii constănțeni vizează aspecte precum prevenirea și combaterea excesului de viteză, a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranță, întrucât comportamentul participanților la traficul rutier rămâne cel mai important obstacol în îndeplinirea obiectivelor în domeniul siguranței rutiere.Inițiatorii Campaniei sunt Inspectoratul de Poliție Județean Constanța prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciul Cabinet – Compartimentul Relații Publice. Grupul țintă direct este compus din participanții la trafic.