Şoferi, atenţie! Ceaţa scade vizibilitatea sub 50 de metri

Șoferi, atenție! Ceața scade vizibilitatea sub 50 de metri

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Circulația pe mai multe drumuri naționale din Brăila și Ialomița, dar și pe autostrăzile A1 și A2 se desfășoară îngreunat, cu risc crescut de accidente, din cauza ceții, care determină scăderea vizibilității sub 50 de metri, potrivit Centrului Infotrafic.În județul Brăila, pe DN2B Buzău-Brăila și DE584 Slobozia-Brăila-Galați, și în județul Ialomița, pe DN2, DN2A și DN21, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, vizibilitatea fiind sub 50 de metri.Fenomenul se semnalează și pe autostrada A2 București - Constanța și pe autostrada A1 București-Pitești până la kilometrul 94, unde vizibilitatea este sub 50 de metri, tot din cauza ceții dense.