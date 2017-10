ŞOFERI, ATENŢIE. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE MÂINE, ÎN TOT JUDEŢUL CONSTANŢA

ȘOFERI, ATENȚIE. CE SE ÎNTÂMPLĂ, DE MÂINE, ÎN TOT JUDEȚUL CONSTANȚA

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mâine, la Constanța, polițiștii lansează Campania de prevenire a accidentelor rutiere din perioada Sezonului Estival 2016, care au drept cauze conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și neatenția la volan, intitulată ”FII TREAZ LA VOLAN, CÂND EȘTI LA MARE!”.Campania are ca obiective informarea și conștientizarea șoferilor asupra riscurilor la care se expun pe sine și pe toți participanții la trafic atunci când conduc autovehicule fiind sub infuența băuturilor alcoolice și când sunt neatenți la volan.De asemenea, campania cuprinde și segmentul de informare în ceea ce privește sancțiunile prevăzute de lege în cazul conducerii autovehiculelor sub infuența băuturilor alcoolice.Aceasta se desfășoară în întreg județul Constanța, cu precădere în stațiunile litorale, în perioada 15 iulie – 01 septembrie a.c., în contextul vacanței estivale și a creșterii afluenței de autovehicule către stațiunile Mării Negre.Campania este inițiată de Serviciul Rutier și Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Constanța și are ca parteneri Universitatea Ovidius Constanța – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Poliția Locală Constanța, Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră PsihotrafiQ și Improuve Your Business.În scopul promovării campaniei au fost relizate peste 5.000 de pliante, brelocuri și odorizante auto, conținând mesajul acesteia.Totodată, materialele promoționale dețin și informații referitoare la efectele alcoolului și comportamentul la volan în cazul conducerii vehiculelor sub influența acestuia, asupra efectelor neatenției la volan, modalități de prevenire și sancțiunile prevăzute de legislația românească incidentă.Toate informațiile Campaniei vor fi postate pe site-ul IPJ Constanța și pe cele ale partenerilor și vor cuprinde trimiteri la legislația în vigoare, știri și comunicate referitoare la acțiunile derulate.Ca noutate, polițiștii rutieri și cei ai structurii de Prevenire, alături de parteneri vor efectua un experiment pe șoselele care converg către litoralul românesc și în stațiunile Mării Negre, unde vor oferi șoferilor, opriți în trafic, să poarte, pe rând, două perechi de ochelari care simulează percepția vizuală a unei persoane care a consumat băuturi alcoolice, pe timp de zi și pe timp de noapte.Șoferii vor fi rugați să meargă pe o linie dreaptă și să urmărească percepțiile și modificările care survin ca urmare a purtării acestor ochelari. Astfel, vor putea fi conștientizate în mod real toate modificările de echilibru, a timpului de reacție și a percepției vizuale în cazul consumului de băuturi alcoolice.Această campanie este realizată în conformitate cu Planul general de măsuri al M.A.I. - ”Litoral 2016”, fiind coordonată de către I.G.P.R., și are în vedere menținerea și asigurarea unui climat de siguranță în traficul rutier pe perioada Sezonului Estival 2016.