ŞOFER SNOPIT ÎN BĂTAIE DE O POLIŢISTĂ, DUPĂ CE I-A SPUS CĂ SEAMĂNĂ CU ELENA UDREA. Bărbatul a rămas inconştient

Mai rau ca in evul mefiu

Doamna din poliție ar trebui de maine sa fie simeria deoarece a facut abuz de functie si suferă cu capul si nervii fara ca gândească normal din punct de vedere psihologic ,punandu-se cu un om fara discernământ aflat sub influența băuturilor alcoolice si lovandu-l mai mult s-a comportat exact ca un infractor abandonînd victima in strada . IN PRIMUL RAND CA NU SR POATE DISCUTA CU UN OM BEAT,TREBIA INCARCERAT PENTRU 24 ORE ,SA SE TREZEASCA SI APOI ANCHETAT SI POATE TREAZ O VEDEA ALTFEL.