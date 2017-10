Şofer profesionist la 18 ani! Şcolile de şoferi cer schimbarea legislaţiei rutiere

Șofer profesionist la 18 ani! Școlile de șoferi cer schimbarea legislației rutiere

La mai bine de trei ani după ce legislația rutieră a suferit schimbări în ceea ce privește obținerea permisului pentru șoferii profesioniști, la vârsta de 21 de ani, anumite școli de șoferi fac lobby pentru ca vârsta minimă pentru categoriile C și E să redevină 18 ani.„Ca vârstă, este prea mult să aștepți până la 21 de ani pentru a putea obține categoriile C și E. Asta, în timp ce în liceele auto, majoritatea au permis pentru categoriile B și C de la 18 ani. Noi, școlile particulare, nu mai avem acest drept. Nu înțeleg, la ei de ce se poate și la noi nu? Doar pentru că ei sunt de la stat și noi particulari? Eu cred că, la 18 ani, un elev este responsabil să conducă un tractor cu remorcă sau un camion sub 7 tone”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Niculae Dicu, directorul Școlii de șoferi DIA Auto.Discriminarea făcută între liceele cu profil auto și școlile de șoferi ar fi inexistentă, susțin polițiștii, întrucât și elevii școlilor de specialitate sunt nevoiți să aștepte până la 21 de ani pentru a putea deveni șoferi profesioniști.„La școlile de profil se poate începe școala pentru obținerea categoriilor C și E cu un an mai devreme, acest aspect fiind prevăzut de lege. De asemenea, orice candidat poate începe școala de șoferi cu 3 luni înainte de a împlini vârsta necesară pentru obținerea permisului de conducere”, ne-a precizat Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Administratorul școlii de șoferi susține că pierde elevi pe zi ce trece, întrucât aceștia preferă să meargă în străinătate și să plătească câteva mii de euro, în acest fel reușind să obțină permisul pentru categoriile C și E de la 18 ani.„Ei pleacă în străinătate, pentru că observă că nu pot face nimic în România, și își obțin permisul în Spania sau Italia cu 3.000 de euro. Acolo nu există limită de vârstă, doar la noi este așa ceva”, a mai adăugat Niculae Dicu.