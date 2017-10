Şofer înzăpezit, tâlhărit de doi mascaţi

1

Deja situatia seamana a Somalia!

Nu s-au gandit nicio clipa sa ajute omul, asa cum se intampla de obicei in Europa, ci s-au repezit sa-l talhareasca, asa cum se intampla in Somalia sau in tarile latino-americane! Ganditi-va ce ar pati o englezoaica care s-ar rataci prin Romania... De fapt s-a intamplat in zona Moldovei, o englezoaica a ramas in pana si trei ciobani au violat-o si au jefuit-o. Asa a ajuns ospitalitatea romaneasca...