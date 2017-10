Şofer drogat şi beat, băgat după gratii

Șofer drogat și beat, băgat după gratii

După ce a petrecut bine de ziua numelui, plin de curaj, un tânăr s-a urcat la volanul unei mașini. Nu a ținut cont că nu avea nici permis auto, că era sub influența alcoolului, ba mai mult, chiar și a drogurilor, după cum au constatat polițiștii de la Rutieră. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3,50, după ce avuseseră loc deja două accidente cu victime pe străzile din Constanța, polițiștii de la Rutieră au fost anunțați că a mai avut loc un incident rutier pe strada Mircea cel Bătrân. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au găsit pe Mihai Constantin, în vârstă de 26 de ani, din județul Bistrița Năsăud, în mod vădit sub influența alcoolului. Cercetările au stabilit că acesta conducea un Volkswagen când a provocat o tamponare. Testarea cu aparatul Drager a arătat și cât de „vesel” era tânărul șofer: avea o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, testele biologice realizate la Spitalul Județean au scos la iveală că acesta se afla și sub influența unor substanțe psihotrope (benzodiazepam). Mai mult, cât l-au căutat în baza de date, polițiștii au mai avut parte de o surpriză: șoferul nu poseda permis auto pentru nicio categorie de vehicule. Sâmbătă, Mihai Constantin a fost prezentat magistraților Judecătoriei Constanța, care au dispus arestarea lui preventivă pentru 29 de zile.