Şofer de ocazie băut! S-a proptit într-un pod cu o maşină furată

Șofer de ocazie băut! S-a proptit într-un pod cu o mașină furată

A băut câteva pahare cu alcool, a furat o mașină și a pornit la drum. A ignorat că nu are permis de conducere, iar inevitabilul s-a produs…a intrat cu mașina într-un pod. Este isprava unui bărbat de 43 de ani, din Cobadin care s-a ales cu un dosar penal. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a furat duminică seară o mașină din curtea punctului de lucru al unei societăți, pe care l-a condus pe strada Viișoarei din Cobadin, dinspre DN 3 către Piața Eroilor. La un moment dat, bărbatul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un pod. Polițiștii au stabilit că nu are permis de conducere și este sub influența băuturilor alcoolice.