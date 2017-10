Şofer beat şi drogat, oprit cu focuri de armă de poliţişti

Șofer beat și drogat, oprit cu focuri de armă de polițiști

Ieri dimineață, în jurul orei 07.00, un șofer în vârstă de 31 de ani, din Eforie, le-a dat bătăi de cap polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Constanța. Alexandru Bogdan Popescu, aflat la volanul unui Mercedes, a ignorant semnalele polițiștilor de a opri pentru un control de rutină și a apăsat pedala de accelerație, ieșind din orașul Constanța spre localitatea Ovidiu.Pentru reținerea sa, polițiștii au folosit armamentul din dotare, un agent trăgând un foc de avertisment în plan vertical, după ce șoferul nu a oprit la semnalul regulamentar al echipajului. Bărbatul a fost oprit în zona Tomis Plus și încătușat de oamenii legii. El se afla sub influența băuturilor alcoolice (0,89 mg/l alcool în aer expirat) și cu permisul anulat.De asemenea, Alexandru Popescu a fost testat și pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, rezultatul fiind pozitiv, cel mai probabil acesta consumând cannabis. În cauză a fost întocmit dosar penal, urmând ca șoferul să fie dus în fața judecătorilor cu propunerile corespunzătoare după ce a condus cu permisul anulat, sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor.