„Ochii de vultur“ din Mamaia. Eşti filat fără vreo şansă de scăpare

„Ochii de vultur“ din Mamaia. Ești filat fără vreo șansă de scăpare

Dacă te uiți pe acoperișurile hotelurilor din stațiunea Mamaia ai zice că un turist cu un binoclu privește fetele în bikini. De fapt, cei care acționează pentru siguranța cetățenilor sunt jandarmii constănțeni. Aceștia sunt atenți pentru a-i prinde pe vânzătorii ambulanți și pe hoții care le strică concediile turiștilor veniți pe litoral.Sus, pe acoperișul hotelurilor înalte din Mamaia, câte un jan-darm veghează, zilnic, pentru siguranța cetățenilor aflați pe plajă. Dacă l-ai vedea pe stradă nu s-ar da de gol - poartă tricou, pantaloni scurți, sandale sau papuci și un rucsac pe umăr, însă jandarmul sub acoperire este poziționat strategic pentru a nu-i lăsa pe vânzătorii ambulanți sau pe hoți să strice șederea la mare a cetățe-nilor. Militarii au câte un binoclu cu care scrutează cele patru zări, pornind de la plajă, alei, parcări și chiar și apa mării. Așa pot supraveghea jandarmii constănțeni, ușor și fără să fie văzuți, tot ce mișcă în stațiune.Cei care nu sunt turiști se observă imediatJandarmii cu ochi de vultur nu scapă nimic din ceea ce se petrece de-a lungul stațiunii Mamaia. În momentul în care observă că ceva nu este în regulă, militarii anunță imediat prin stație, iar colegii lor, care se află în patrulare prin zonă, îi capturează imediat pe indivizii cu probleme.„Îi vezi imediat pe cei care nu sunt simpli turiști. Nu sunt deloc relaxați și veniți să se bucure de peisaj. Se uită pe la cearșafurile și bagajele turiștilor, iar când îi vezi că s-au oprit undeva, aparent să se odihnească, e clar că au găsit ceva care le-a atras atenția, iar atunci când se asigură că lumea nu e atentă, acționează. Se fură cam orice le sare în mână, de la genți, telefoane până la bijuterii”, ne spune căpitanul Codrin Popoiu, purtătorul de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”.Amenzi de peste un milion de euroMilitarii constănțeni duc o luptă grea cu sutele de vânzători ambulanți, hoții, dar și cu ghicitoarele de etnie romă care îi agasează pe cetățenii veniți să se relaxeze la plajă. Din fericire, numărul acestora este în scădere, jandarmii reușind să îi alunge pe cei care nu-și justificau prezența în zonă. Anul trecut, pe perioada sezonului estival, jandarmii au dat amenzi de peste un milion de euro.„Rolul operațiunii «Ochi de vultur» este de a supraveghea plajele și zona falezelor, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură antisocială, fie contravenții sau infracțiuni. Prezența jandarmilor la vedere în stațiuni a dus la diminuarea numărului de hoți în zona plajelor, iar numărul sesizărilor care au fost adresate jandarmilor s-au diminuat de la an la an. În acest an aproape că s-au redus. Anul trecut, pe baza unui mod de lucru asemănător s-au dat peste 5.000 de amenzi, valoarea acestora depășind un milion de euro. De la începutul sezonului estival 2013 și până în prezent, au fost sancționate 800 de persoane, valoarea contravențiilor fiind de peste 700.000 de lei. Cele mai multe dintre amenzi au fost date pentru protejarea turiștilor împotriva comerțului ilicit. De asemenea, în acest an, jandarmii constănțeni au alungat 500 de persoane care nu-și justificau prezența în zonă”, precizează Codrin Popoiu.