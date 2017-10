Şocant! / „Victima, după coliziune, rămăsese în picioare, în gardul viu, cu capul despicat”

Șocant! / „Victima, după coliziune, rămăsese în picioare, în gardul viu, cu capul despicat”

Astăzi, magistrații de la Judecătoria Constanța au demarat cercetarea judecătorească în dosarul în care Radu Popescu este judecat, în stare de arest preventiv, pentru că l-a omorât, la data de 26 noiembrie 2011, într-un accident de circulație, pe fostul fotbalist Vasile Luban, de 71 de ani. El a recunoscut comiterea faptei, dar nu în totalitate.„La data de 26 noiembrie 2011, la ora 3, am fost în clubul Fratteli, cu mai mulți prieteni, unde am băut patru pahare de alcool și energizante. La ora 7 am plecat acasă. Am urcat în mașină, iar pe strada Mircea cel Bătrân, în apropiere de ITM, un autobuz a frânat în față, am intrat în derapaj și m-am trezit în gardul viu. Nu am putut coborî pe ușa din partea stângă. M-am uitat pe capotă, pe parbriz, dacă am lovit pe cineva, dar nu am văzut pe nimeni”, a declarat, astăzi, Radu Popescu, în fața magistraților.Facem precizarea că, în rechizitoriu, se spune că „victima, după coliziune, rămăsese în picioare, în gardul viu, cu capul despicat”. Din această cauză este posibil ca Popescu să nu-l fi observat pe Vasile Luban în acele clipe de tensiune și agitație ce s-au scurs de la producerea accidentului.