ŞOCANT! Un constănţean şi-a TĂIAT SINGUR MÂNA în faţa mamei sale, apoi a aruncat-o în curte!

ȘOCANT! Un constănțean și-a TĂIAT SINGUR MÂNA în fața mamei sale, apoi a aruncat-o în curte!

Bărbatul din Oltina care a ajuns de urgenta la Spitalul Județean Constanța tăia lemne în curtea gospodăriei când și-a secționat brațul. Primarul din localitate susține că acestea are mari probleme cu alcoolul și că suferea de depresie. „Bărbatul se numește Tudoraș Dobre și are 45 de ani. Acestea este cunoscut ca fiind consumator de alcool și se pare că pe fondul unui episod de depresie și-a tăiat singur brațul și l-a aruncat în curte chiar sub ochii mamei sale. Muncește cu ziua, iar familia are o situație financiară precară, acesta având alți 3 frați. Din păcate, au mai fost episoade în care au fost scandaluri în familie”, a declarat, pentru Cuget Liber, primarul localității Oltina, Gheorghe Chiriuc.Caz tulburător la Oltina. Elicopterul SMURD a transportat la Spitalul Județean Constanța un pacient care și-a secționat antebrațul. Medicii se luptă acum pentru a-i salva viața.“A fost preluat de elicopterul SMURD pentru a reduce timpul de interventie. A ajuns la noi in stare grava, anxios, foarte agitat, insa acum este stabil hemo-dinamic. S-a format o echipa de urgenta formata din chirurgic si urgentisti pentru a vedea daca ii putem salva bratul”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Rodica Tudoran.