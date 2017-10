ŞOCANT: Constănţenii sunt din ce în ce mai violenţi!

ȘOCANT: Constănțenii sunt din ce în ce mai violenți!

Nu mai miră pe nimeni că în Constanța infracțiunile sunt la ordinea zilei, iar una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă județul nostru este violența. Polițiștii recunosc că gravitatea faptelor nu a scăzut, iar numărul violențelor crește semnificativ de la an la an.O îmbrâncire, un pumn, o bătaie între membri ai familiei, prieteni sau - mai rău - contra autorităților constituie un act de violență. "", afirmă comisarul șef Emilian Pârvu, seful Poliției Municipiului Constanța.La Constanța, numărul infracțiunilor de violență crește de la an la an. În 2012, erau cu 350 de cazuri mai multe decât în 2011, iar lista continuă.În ultimii ani, violența la Constanța a atins limite extreme. Fie că vorbim despre "banalele" îmbrânceli între prieteni, la băutură, răfuieli între șoferii care se șicanează în trafic, bătăi serioase între soți sau agresarea polițiștilor, aceste probleme sunt serioase și, din nefericire, nu se vor sfârși prea curând. Polițiștii recunosc faptul că gravitatea faptelor nu a scăzut, ci dimpotrivă.", spune șeful Serviciului Investigații Criminale, comisarul-șef Gheorghe Lupșă. Cel mai grav incident de acest gen a avut loc chiar la începutul acestei luni, când un bărbat a ajuns la spital, fiind bătut crunt de un șofer și prietenii acestuia, chiar sub ochii îngroziți ai copilului său, doar pentru că "a îndrăznit" să traverseze strada pe trecerea de pietoni, în zona Brotăcei. Un alt caz șocant a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, când un constănțean a ajuns la spital, fiind bătut de trei tineri. Motivul? Tinerilor nu le-a convenit cum se uita bărbatul când a trecut pe lângă ei.", afirmă șeful Poliției Municipiului Constanța."Procurorul este cel care stabilește dacă se trimite în judecată sau nu, însă dacă nu există zile de îngrijiri medicale, se dă o amendă administrativă. La fel se poate întâmpla și atunci când sunt zile de îngrijiri medicale, dar nu foarte multe. Însă victima se poate întoarce și poate deschide o acțiune pe civil, pentru a cere daune materiale și morale pentru fapta respectivă. De regulă se face plângere penală, iar dacă organul de cercetare penală apreciază că nu se impune trimiterea în judecată, atunci îți rămâne la îndemână cealaltă variantă, adică să te adresezi instanței de civil", explică avocatul Florin Bobeși.