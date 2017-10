ŞOCANT. Bărbat sfâşiat de rottweiler în plină stradă

ȘOCANT. Bărbat sfâșiat de rottweiler în plină stradă

Vineri, 24 Februarie 2017.

Un bărbat a ajuns cu răni grave la spital după ce a fost mușcat de doi câini, unul comunitar și unul Rottweiler.Dorin Miulescu, în vârstă de 62 ani, a fost atacat, de cei doi câini, pe o stradă din cartierul craiovean Veterani, în timp ce se îndrepta spre o stație de autobuz."Când am trecut de strada Infanteriei pe strada Vânătorii de Munte ca să ajung în Potelu, am fost atacat de doi câini: un Rottweiler și un maidanez. I-am mai văzut și cu alte ocazii, însă mergeam cu mașina și nu am fost în pericol", a povestit Dorin Miulescu, potrivit news.ro.Bărbatul se află internat în Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială a Spitalului Județean de Urgență Craiova.În urma sesizării făcute de rudele bărbatului, reprezentanții Serviciului de Ecarisaj au ridicat câinele Rottweiler."În momentul de față, câinele se află în adăpost, a fost verificat și s-a constatat că nu are microcip", a precizat Cristina Ghenea, purtător de cuvânt la SC Salubritate Craiova SRL.De asemenea, polițiștii Secției 2 Poliție Craiova au demarat o anchetă pentru identificarea proprietarului câinelui de rasă."În urma incidentului, s-au demarat cercetări pentru stabilirea identității proprietarului animalului și aplicarea prevederilor legale în acest caz", a declarat Amelia Căprărin Barbu, din cadrul Biroului de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.