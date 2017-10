ŞOCANT. Bărbat, lovit cu violenţă de primar

1

cusuta cu ata alba

Primarul are multi dusmani, cei mai aprigi fiind cei care au dat si interview-ul, de exemplu, doamna a aspirat la functia de primar dar a pierdut cu un scor rusinos. Cei 400 euro sunt bani dati de victima sub forma de plocon pentru asi angaja fica la o firma din Braila. Intre timp fica amoreza a plecat la Bucuresti dupa un Don Juan iar victima si-a vrut spaga inapoi. Totul a cazut in capul primarului care l-a ajutat sa ajunga la directorul firmei. In ultimul timp il aborda pe strada sa-i ceara lui banii. PS: 1) "Victima purta mereu un tarpan (obiect ascutin la fel de periculos ca un topor) mereu cu el pe bicicleta"; mai sa fie, ce usa de biserica este si victima! 2) A doua fata a victimei lucreaza la DIGI24, sa fie o coincindeta ca acesta stire de interes national sa apara aici?!