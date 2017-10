Şoc pe piaţa asigurărilor! Al doilea faliment

Șoc pe piața asigurărilor! Al doilea faliment

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rând pe rând, companiile cu capital românesc din asigurări se îndreaptă spre faliment. După Astra, vine rândul Carpatica Asig, scrie zf.ro.Întâmplător sau nu, acestea ofereau cele mai bune prețuri la RCA. De acum cea mai ieftină poliță RCA, pentru un Logan, nu va mai coborî sub 1.000 de lei pe an. Salariul me­diu net în asigurări a crescut cu 16% într-un an, până la 4.986 lei în martie 2016, fiind de 2,5 ori mai mare decât salariul mediu net pe economie, de 2.000 de lei.Carpatica Asig, companie controlată de omul de afaceri Ilie Carabulea, va ajunge cel mai probabil în faliment, în condițiile în care singurul inves­ti­tor interesat de companie s-a retras din cursă anticipând un aviz nefavorabil al Auto­rită­ții de Supraveghere Financiară (ASF).Carpatica, cu afaceri de 600 mil. lei în 2015, încă vinde totuși polițe. În august 2015 a intrat în fali­ment Astra, care ajunsese la prime brute sub­scri­­se de 800 mil. lei. În total, cele două companii de­țineau aproape 20% din piața asigurărilor. Întâm­plător sau nu, cele două companii vindeau cele mai ieftine polițe RCA, așa după cum se vede din tabelul alăturat. City, o altă companie cu capi­tal românesc, este la rândul său sub supravegherea ASF și are un preț la RCA la jumătate față de asigurătorii străini.sursa: ziarulfinanciar.ro