„Obligat“ de cămătari să încalce legea!?

Un tânăr care se află după gratii pentru că este acuzat că a făcut cumpărături cu niște carduri falsificate a încercat să se disculpe, ieri, în fața magistraților de la Tribunal spunând că din cauza cămătarilor a ajuns să comită fapta. Este vorba de Gabriel Florin Teliceanu, care este acuzat, alături de Marius Nicușor Mița, care se bucură de libertate, de comiterea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, înșelăciune, uz de fals, deținere de instrumente de plată electronică falsificate. Potrivit rechizitoriului, cei doi sunt acuzați că, la data de 11 mai 2010, au cumpărat o bicicletă și mai multe accesorii de la SC Triton Sport SRL, de pe strada Dezrobirii, din Constanța, în valoare de 1.917 lei, folosind un card falsificat. În aceeași zi, cei doi au revenit pentru a cumpăra o a doua bicicletă. Cum angajații firmei constataseră între timp că exista o problemă cu cardul respectiv, au solicitat ajutorul polițiștilor de la Secția 4. La vederea polițiștilor, cei doi au încercat să fugă, dar au fost prinși de polițiști și de angajații societății. În urma cercetărilor și perchezițiilor s-a constatat că, în aceeași zi, folosind același card, cei doi au „cumpărat” mai mulți ochelari de firmă de la SC Cătălina Optic. De asemenea, în timpul perchezițiilor au fost descoperite șapte instrumente de plată electronice ce se presupune că erau falsificate. De asemenea, în aceeași zi, Teliceanu ar fi încercat retragerea unor sume de bani de la un ATM aparținând Romexterra Bank, dar fără succes. Teliceanu a spus, ieri, în fața judecătorilor de la Tribunal că, în luna decembrie, a împrumutat suma de 6.000 de euro de la un cămătar, al cărui nume nu a vrut să-l dezvăluie, pentru că îi este frică pentru siguranța lui și a familiei sale. El a mai declarat că suma respectivă i-a fost necesară pentru a pleca în Italia, unde a lucat, în probă, la o firmă. „La întoarcerea în țară nu am avut cum să restitui suma luată de la cămătari, așa că aceștia mi-au propus o afacere. Mi-au făcut rost de șapte carduri și de două cărți de identitate false și mi-au spus să merg să fac cumpărături la mai multe magazine din mall-uri. Eu însă nu am respectat lista și am decis să ajut un prieten, pe Marius Nicușor Mița, să își cumpere o bicicletă, pe care urma să mi-o plătească atunci când putea, cu câți bani avea la dispoziție. Intenția mea a fost de a trage cât mai mult de timp pentru ca părinții mei să facă rost de bani și să îi dau cămătarilor. Când am primit cardurile false nu m-am gândit la consecințe, eram pur și simplu bucuros că am scăpat de presiunea cămătarilor”, a declarat Teliceanu. După ce a fost prins de polițiști, părinții lui Teliceanu au făcut un împrumut bancar și au returnat cămătarilor suma de 9.000 de euro. Tânărul a recunoscut că a privit totul ca pe o joacă și nu a realizat gravitatea faptei în sine.