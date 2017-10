Obiect de cult, vechi de 3.000 de ani, restituit statului iranian de poliţiştii de frontieră

Obiect de cult, vechi de 3.000 de ani, restituit statului iranian de polițiștii de frontieră

Ştire online publicată Joi, 19 Iunie 2008.

Ieri, la Muzeul Poliției de Frontieră din Giurgiu, a avut loc predarea oficială, către reprezentanții guvernului iranian, a unui obiect de cult ce aparține patrimoniului cultural național al statului iranian, descoperit la granițele României de către polițiștii de frontieră giurgiuveni. Obiectul - un vas din ceramică, în formă de cervideu ce părea a fi din antichitate - a fost descoperit, în cursul lunii iulie a anului 2007, de către polițiștii de frontieră din cadrul PTF Giurgiu, ascuns în cabina unui automărfar condus de un cetățean iranian. Având în vedere faptul că vechimea vasului nu putea fi precizată la prima vedere, acesta a fost reținut de polițiștii de frontieră giurgiuveni în vederea efectuării expertizei de specialitate de către cei în drept. Cetățeanului iranian i-a fost întocmită lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de introducere pe teritoriul României și deținerea de bunuri cultural mobile care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, fiind exportate ilegal, faptă prevăzută și pedepsită de art. 70 din Legea 182/2000, fiind prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, care au dispus scoaterea de sub urmărire penală și aplicarea unei sancțiuni administrative în valoare de 1.000 lei. Vasul decorativ din ceramică, având forma animală de capideu/cervideu, pictat cu forme de pește de culoare albastru curcubeu, specific Asiei Centrale, a fost exper-tizat, în cursul lunii ianuarie a.c., de către specialiștii statului iranian. Ei au constatat că obiectul provine din zona de nord a Iranului, are o vechime de 800 - 1.000 ani înainte de Hristos, fiind comparabil cu mai multe obiecte de artă de tip „Riton”, descoperite pe teritoriul iranian și care datează din perioada neolitică. Experții iranieni au precizat că obiectul este de interes excepțional din punct de vedere artistic și științific și face parte din patrimoniul cultural național al statului iranian. Ieri, la Muzeul Poliției de Frontieră Giurgiu, în prezența unor repre-zentanți ai autorităților locale și ai Ministerului Culturii și Cultelor, a avut loc restituirea oficială a obiectului de patrimoniu repre-zentanților Ambasadei Republicii Islamice Iran la București. Cu această ocazie, reprezentanții Ambasadei Iranului au mulțumit Poliției de Frontieră Române pentru sprijinul acordat în recuperarea unui obiect de excepție din patrimoniul cultural al țării sale.