Oamenii care ne scapă de bombe

Cea mai mică greșeală poate să le fie fatală. Oricâte măsuri de precauție și-ar lua înainte de misiune, echipa de pirotehniști a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea știe că tot ce contează, până la urmă, este „să te porți frumos” cu grenadele, proiectilele sau bombele găsite. Chiar dacă datează din cel de-Al Doilea Război Mondial, pot exploda în orice moment. Sunt o mână de oameni și răspund „prezent” de fiecare dată când este găsită muniție și explozivi, rămași din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea are o singură echipă de pirotehniști, formată din patru specialiști: lt. col. Marius Sorin Crețu, maistru princ. Horațiu Viorel Constantin, plt. Laurențiu Sfinteș și plt. adj. Valentin Oancea. Ei sunt cei care mânuiesc toate proiectilele, grenadele și bombele dezgropate în vreun colț din județul Constanța. „Trebuie să te porți frumos cu muniția!” Sunt conștienți că meseria lor este periculoasă, că există riscul să nu se mai întoarcă acasă, dacă nu sunt extrem de precauți. De aceea, nu-și permit să fie obosiți, distrați sau să intre în panică. „Este o meserie frumoasă, dar are riscuri și sacrificii mari. Nu-ți permiți frica, stresul, panica, pentru că, automat, nu te mai concentrezi, iar orice greșeală este fatală. Când ajungem pe teren, noi trebuie să-i liniștim pe oameni, nu să ne vadă pe noi speriați”, ne-a spus plt. Laurențiu Sfinteș. Colegul său, maistrul princ. Horațiu Viorel Constantin, admite că, chiar și după cinci ani în echipa de pirotehniști, nu poate spune că misiunile au devenit mai ușoare. „Aproape mereu ne este teamă, căci orice misiune este periculoasă. În meseria asta, este de ajuns să greșești o singură dată și nu te mai întorci acasă. De bază este să fii extrem de atent cu muniția, să te porți frumos cu ea, să nu o zdruncini, să nu o trântești sau să o lovești. Au fost cazuri când au explodat, dar pentru că civilii nu au respectat sfaturile pe care le dăm întotdeauna: nu vă mai jucați cu muniția neexplodată, nu o puneți pe foc și nu o loviți! Dați telefon la 112! Proiectilele, așa cum au stat 60 sau 70 de ani în pământ, fără să fie deranjate, pot să mai stea. Dar să nu uităm că sunt ieșite pe țeava tunurilor, sunt activate și pot exploda în orice moment”, a afirmat maistrul principal. Însoțiți de ambulanță și antemergător De aceea, în orice misiune se impune respectarea unor reguli: la fața locului ajung polițiștii, echipa de pirotehniști, dar și o ambulanță. Scoaterea muniției din pământ poate să dureze și câteva ore, în funcție de câtă muncă trebuie depusă. „Ustensilele noastre sunt de la târnăcop până la pensulă. Sunt situații când curățăm proiectilul cu pensula, precum arheologii”, explică maistrul princ. Horațiu Constantin. Mai mult, zona este cercetată cu detectorul de metale, căci de multe ori mai este scoasă la iveală și altă muniție. Apoi, obiectele sunt așezate cu grijă în lăzi cu nisip umed și transportate la depozitul ISU Dobrogea. „Este riscant, într-adevăr, dar, dacă am venit aici, vă dați seama că ne place. Până la urmă, și ca șofer, în trafic, este riscant! Oricum, în misiuni ne însoțește un echipaj de poliție, ca antemergător, și o ambulanță, pentru a avea siguranță în trafic. Sunt măsuri de precauție, pentru că oricând se poate ca un șofer să pună brusc frână și să «zboare» lăzile prin mașină. Nu circulăm cu viteză, iar traseul este stabilit dinainte, astfel încât să se evite centrul orașului și zonele aglomerate”, a continuat plt. adj. Valentin Oancea. Misiunile de ridicare a muniției se desfășoară numai pe timpul zilei. Dacă proiectilul sau grenada sunt descoperite când deja s-a întunecat, locul este păzit, până a doua zi dimineață, de polițiști sau jandarmi. La câteva luni, după ce se adună o cantitate mai mare de muniție, este distrusă în poligonul militar de la Murfatlar. Nu pot să încheie asigurări de viață! Cea mai mare satisfacție a pirotehniștilor este ușurarea de pe chipurile constănțenilor, când îi anunță că și-au terminat treaba și pe ies pe poartă, cu bomba în mâini. Sunt însă și sacrificii. Unul dintre ele este faptul că, din cauza naturii periculoase a profesiei, nu-și pot încheia asigurări de viață, iar contractarea oricărui credit bancar este o provocare. Familiile trăiesc, alături de ei, emoțiile fiecărei misiuni. „Eu m-am angajat la ISU Dobrogea în 2006. Inițial, rudele și prietenii au zis că am să o duc foarte bine. Apoi, când au aflat cu ce mă ocup, s-au speriat”, povestește plt. Laurențiu Sfinteș. La rândul său, plt. adj. Valentin Oancea spune că familia „nu are cum să se bucure, căci dacă se întâmplă ceva, nu rămâne nimic după noi”. Fetița maistrului princ. Horațiu Viorel Constantin este încă prea mică pentru a realiza pericolul la care se expune tatăl ei. „Fetița povestește că tati umblă cu bombe, dar nu cred că-și dă seama ce înseamnă. Eu nici nu discut acasă ce fac la muncă. Se întâmplă să fiu cu familia la pescuit sau la plajă și să fim chemați în misiune, dar nu le dau detalii despre ce se întâmplă acolo”, a mărturisit pirotehnicianul. Au căutat trei zile un proiectil! În urmă cu un an, au fost în situația de a căuta un proiectil, timp de trei zile, pe plaja din Corbu. „Proiectilul a fost găsit de un turist din București, care nu a sunat imediat la 112, ci a trimis sesizarea pe e-mail, în momentul în care a ajuns la un calculator. A trimis și o poză, dar nu se putea observa în ce loc era proiectilul. Trei zile au bătut în lung și-n lat, dar nu am găsit nimic. Abia după ce s-a întors turistul, în week-end-ul următor, am găsit proiectilul. De aceea, facem un apel către constănțeni să sune la 112 de îndată ce văd un obiect care seamănă cu muniție. Mai bine să se înșele decât să ignore”, a subliniat maistrul princ. Horațiu Constantin.