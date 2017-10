O tonă de scrumbie, confiscată de Garda de Coastă

1

Puz peninsula de la John doe 31 ianuarie revin cu o completare ,la zorile va fi unul din cele 3-4 blocuri de 30 de nivele...30 domle, 30... de 3 ori mai inalt decat turnul circular... ce este si mai frapant este usurinta cu care acesti oameni incep santierul fara absolut nici-un aviz! ca sa incepi santier iti trebuie autorizatie de constructie , pentru autorizatie trebuie sa fie avizat puz-ul peninsula.Or sa vina cei de la inspectia de stat in constructii si vor pleca cu coada intre picioare cum au plecat si din biroul primarului in urma cu 2 saptamani...ce urmeaza? un zid de sticla(p+7 pana la p+30)pe tot taluzul dinspre modern, de la turnul circular pana la hotelul neterminat din marina constanta...un simplu calcul de suprafete pe seama puz-ului arata asa...suprafata construita totala pe taluzul dinspre modern...803.807 metrii patrati...si da sunt 800 mii metri patrati nu 800,807.Asta inseamna 80 hectare construit .Acum va rog sa va imaginati urmatorul scenariu :aproximativ 10000 de autovehicule incercand sa ajunga acolo si de acolo in oras...Binenteles veti spuen ca se vor face si strazi!Da una singura cu cate o banda pe sens!Consider acest Puz cadould e pensionare pentru primarul samba!