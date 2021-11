O tânără din Medgidia își caută mama, pe care nu a mai văzut-o de la 1 an

O tânără de 28 de ani, din Medgidia, a apelat la comunitatea The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, din mediul online, pentru a-și găsi mama pe care nu a mai văzut-o de când avea puțin peste un an.„Numele meu este Ana Maria Filimon și sunt născută pe data de 15.08.1993 în municipiul Medgidia, județul Constanța. Pe când aveam vârsta de 1 an și jumătate, mama mea Ana Aghiței avea aproximativ vârsta de 26 de ani atunci când m-a lăsat în grija tatălui. Eu fiind crescută de atunci de tata și de bunicii din partea tatălui. De când a plecat mama nu am văzut-o niciodată. După atația ani în care cu timpul și eu am devenit mamă îmi doresc tare mult să o cunosc. Nu o urăsc și nici nu o condamn însă sunt curioasă cine e, cum arată, poate am trecut pe stradă pe lângă ea, fără a ști cine este...Ce știu despre ea este că se numea Ana Aghiței, s-a născut în comuna Baia, județul Suceava, avea două surori și patru frați și ar vea un băiat și că ar fi posibil, din Techirghiol”, este mesajul tinerei, transmis în mediul online, în speranța că va da de urma celei care i-a dat viață. Persoanele care dețin informații sunt îndrumați să contacteze comunitatea The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, de pe Facebook.