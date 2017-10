O TÂNĂRĂ DIN EFORIE SUD S-A SINUCIS, DUPĂ CE S-A CERTAT CU SOŢUL SĂU: "Când o să mă cauţi, va fi prea târziu"

O TÂNĂRĂ DIN EFORIE SUD S-A SINUCIS, DUPĂ CE S-A CERTAT CU SOȚUL SĂU: "Când o să mă cauți, va fi prea târziu"

O tânără de 29 de ani, din Eforie Sud și-a încheiat socotelile cu viața, ieri după-amiază. Olivia Marcoșanu era căsătorită de aproximativ doi ani, dar în ultima perioadă se certa tot mai des cu soțul și au decis să se despartă. Nu a suportat acest gând și ieri a decis să își încheie socotelile cu viața. Înainte de a recurge la acest gest extrem, tânăra i-a trimis un mesaj de adio soțului ei în care i-a spus despre intențiile sale: "Când o să mă cauți, va fi prea târziu", i-ar fi scris fata soțului, potrivit unor surse care au decis să rămână anonime.Din păcate, bărbatul nu a citit mesajul la timp, iar în momentul în care a ajuns la locuință deja era prea târziu.Olivia M. a luat un pumn de pastile și apoi s-a spânzurat. Soțul ei a sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat în scurt timp cadrele medicale.În ciuda eforturilor depuse, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva și au declarat decesul.“Eu refuz să cred asta. Te cunosc, tu ești o persoană puternică, ești o fată plină de viață, cu sufletul mare! Ce am vorbit noi că divorțam amândouă în acelaș timp? Și tu... ce faci?? Nu se poate!”"Ferească Dumnezeu! Era colegă cu mine! Dumnezeu să o ierte!!!""Am ținut foarte mult la ea. S-a ridicat la îngeri! Dumnezeu să te odihnească in pace !""Tristețea se așterne apăsător peste un sentiment de neputință, momentul tragediei pare o gluma proastă a sorții, un vis urât, din care ne trezim cu aceeași nemiloasă și cruntă veste.Dumnezeu să te ierte acolo unde tu te-ai mutat.Celor care rămân, părinți, rude, prieteni, să le dea Domnul mângâiere și putere.""Doamne, ce e omul pe pământ, de ce oare a făcut acest gest necugetat? Era un om cu un suflet atât de bun și avea toată viața înainte! Dumnezeu s-o odihneasca în pace.""Oli, suflet drag! Dumnezeu să te ierte, vei rămâne veșnic în inimile noastre. Se pare ca gândurile negre au reușit sa te învingă. NU TE VOM UITA NICIODATĂ....""În sec XXI, depresia este o boală cronica...Și totusi continuam să o vedem doar ca pe o simplă stare... Nu este de judecat!"