O tânără abandonată la naștere în Spitalul Mangalia își caută familia biologică

O tânără de 27 de ani, născută în județul Constanța și adoptată în Mangalia dorește să își găsească familia biologică, motiv pentru care a apelat la sprijinul comunității online „The never forgotten romanian children” de pe Facebook.„Mă numesc Daniela, m-am născut pe data de 14 februarie 1994 în Moșneni, comuna 23 August. Numele dat la naștere a fost Florescu.Ştiu despre mama că se numea Mariana Florescu, născută în 1970, iar despre tata că se numea Florescu Marian, născut in 1968.Am fost lăsată în Spitalul Mangalia la trei săptămâni, mai apoi adoptată la 1 an și 4 luni de o familie minunată din Mangalia, pe care îi iubesc și îi respect foarte mult. Când mama m-a lasat în spital a declarat că mai are încă trei copii acasă de care trebuia să se ocupe, tatăl nefiind prezent din motive pe care nu aş dori să le menționez. Dintotdeauna mi-am dorit să îmi cunosc familia biologică şi pe frații mei dar pentru a mi se îndeplini acest vis am nevoie de voi oameni minunați să mă ajutați”, este mesajul transmis de tânără.