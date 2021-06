O tânără abandonată la naștere în Spitalul Județean Constanța își caută familia biologică

O femeie de 33 de ani, adoptată la trei zile de la naștere, după ce a fost abandonată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, își caută familia naturală. Aceasta a solicitat sprijinul comunității de pe Facebook „The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României” în vederea mediatizării cazului ei, în speranța că astfel va reuși să ia legătura cu mama ei naturală sau cu alte rude.„Mă numesc Sabrina și sunt născută pe 7 august 1988 la Spitalul Județean Constanța. Mama mea adoptivă mi-a spus că am fost abandonată la trei ore de la naștere și adoptată la trei zile, pe data de 10 august 1988. Nu am trecut prin casa de adopții sau prin cămine, deci nu există nimic oficial asupra adopției mele. Mi s-a spus că mama mea naturală era studentă, venită în Costinești, iar numele ei de familie ar fi fost Zamfirescu. Nu cunosc numele ei mic și niciun alt detaliu. Aș fi extraordinar de recunoscătoare dacă m-ați putea ajuta. După multe frământări am decis să scriu acestei pagini, pentru că îmi doresc foarte mult să îmi cunosc mama naturală. Sper din suflet că poate cineva știe ceva despre nașterea mea și îmi doresc ca acest grup împreună cu ajutorul vostru oameni minunați, să mă ajutați în demersul meu de a-mi găsi mama. Cu această ocazie, poate îmi voi găsi și tatăl, frații sau surorile, toate rudele mele. Vă rog din suflet să DISTRIBUIȚI anunțul meu in speranța că voi avea un răspuns la toate frământarile mele. Vă MULTUMESC tuturor pentru ajutor!”, este mesajul transmis de tânără