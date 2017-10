O tânără a căzut în mare de pe pasarela din Mamaia. Pompierii au scos-o din apă după 20 de minute

Doi pompieri au intervenit și au salvat o tânără de aproximativ 27 de ani, conștientă, colaborantă, ulterior aceasta fiind preluată de echipajul SMURD pentru a fi transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.Din câte se pare, tânăra se afla pe pasarelă în momentul în care ar fi fost cuprinsă de amețeală și a căzut în apă. După aproximativ 20 de minute, tânăra a fost scoasă din apă și transportată în Portul Constanța, acolo unde a fost preluată de o ambulanță.„Am fost solicitați să intervenim pentru salvarea unei persoane căzute în apă la pasarela din Mamaia. Din câte am înțeles de la domnișoara respectivă, era pe pasarelă, privea marea, a luat-o amețeala și a căzut în apă. Nu a fost o intervenție dificilă, am reușit să ajungem în timp util. Colegul meu a sărit imediat îmbrăcat în apă, a urcat-o în șalupă și am predat-o colegilor de la Ambulanță”, a declarat Dan Bălan, pompier ISU Dobrogea.