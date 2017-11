O poliţistă i-a luat permisul unui şofer şi, cu actul în mână, l-a amendat că nu-l are

O polițistă i-a luat permisul unui șofer și, cu actul în mână, l-a amendat că nu-l are

Ştire online publicată Marţi, 28 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Întâmplarea a avut loc pe 28 august când, un șofer bistrițean, care conducea o autoutilitară de tractări auto, a zgâriat o mașină care aștepta în coloană, în timp ce se deplasa spre locul unui accident pe DN17, de unde trebuia să preia un autoturism avariat, informează Bistriteanul.ro.Șoferul autoutilitarei i-a spus celuilalt conducător auto că merge să ridice o mașină avariată și se întoarce să se înțeleagă, rugându-l să îl aștepte într-o parcare din apropiere. Șoferul păgubit nu a înțeles despre ce parcare este vorba, așteptându-l în localitatea vecină. După vreo oră, șoferul cu mașina zgâriată a sunat la poliție, denunțându-l pe celălalt că a fugit e la locul accidentului.Cei doi au vrut să rezolve situația în mod amiabil, fără implicarea poiției, dar o agentă ajunsese deja la locul în care se aflau cei doi. Astfel, echipajul de la Secția 4 Poliție Rurală ar fi refuzat să-i lase pe șoferi să facă o înțelegere amiabilă.„A venit poliția și le-am zis agenților: lăsați-mă să mă înțeleg cu omul, dar ei nici n-au vrut să audă. Omul din cealaltă mașină le-a spus polițiștilor că am depășit coloana de mașini și polițiștii fără nicio altă dovadă, alt martor, fără să meargă măcar la locul accidentului mi-au luat permisul, doar pe spusele celuilalt. Agenta a vrut chiar să-mi pună cătușele, m-au dus la secție cu girofarurile pornite de zici că am omorât pe cineva. Celălalt șofer a fost de acord cu amiabila, am și început să o scriem, dar nu ne-a mai lăsat poliția. Pe om l-am despăgubit deja pentru pagubă”, a spus șoferul.La secție, polițista de 22 de ani i-a solicitat toate documentele autoutilitarei și ale sale. Șoferul s-ar fi conformat și i-ar fi dat permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, buletinul și asigurarea mașinii. Cu ele în mână, polițista, pe același proces verbal, i-ar fi dat șoferului amendă pentru că nu avea asupra sa permisul, certificatul de înmatriculare și buletinul.„A condus autoutilitara marca Mercedes cu nr. de înmatriculare…. și a depășit o coloană de autovehicule aflate în așteptare într-un sector de drum unde se lucrează și a colizionat auto marca Opel cu numărul ...(Germania), care era oprit în coloană, producându-i avarii și nu avea asupra sa permisul și certificatul de înmatriculare și cartea de identitate”, a scris aceasta în procesul verbal întocmit.Astfel, șoferul s-a ales fără permis, acesta fiindu-i suspendat pentru 60 de zile și cu două amenzi, a câte 870 de lei fiecare (în total 1.740 de lei).„Orice șofer nemulțumit de un proces verbal poate să-l conteste în termen de 15 zile. Judecătoria Beclean este singura competentă să decidă dacă procesul verbal a fost întocmit corespunzător”, a precizat Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.Agenta care a și semnat procesul verbal lucrează la Secția 4 Poliție Rurală Beclean. Ea are 22 de ani și a fost încadrată din sursă externă în 2016, având experiență în poliție de mai puțin de un an și jumătate.