O persoană a fost împuşcată după ce şoferii a două maşini s-au şicanat în trafic

O persoană a fost împușcată după ce șoferii a două mașini s-au șicanat în trafic

O persoană a fost împușcată în antebrațul stâng în noaptea de vineri spre sâmbătă în municipiul Craiova, în urma unei șicanări în trafic între șoferii a două autoturisme. Victima a fost dusă la spital, fiind în afara oricărui pericol. Polițiștii fac cercetări pentru identificarea tuturor persoanelor care au participat al acest scandal, scrie romaniatv.netScandal cu împușcători în trafic la Craiova. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, în noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din Craiova, au fost trase focuri de armă. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au identificat un autoturism, avariat.Din primele cercetări, au stabilit faptul că șoferul mașinii respective s-ar fi șicanat in trafic cu un alt conducător auto, cele două vehicule ciocnindu-se, după care unul dintre pasageri ar fi tras cu un pistol trei focuri de armă către cealaltă mașină.În urma incidentului, unul dintre cei care se aflau în autovehiculul abandonat s-a deplasat la spital pentru îngrijiri medicale, având o plagă împușcată la antebrațul stâng, dar fiind în afara oricărui pericol.A fost constituită o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Poliției municipiului Craiova, Serviciului de Investigații Criminale și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, care desfășoară cercetări în vederea identificării și tragerii la răspundere penală a autorilor acestor fapte.În cauză a fost întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uzul de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugerea și lovirea sau alte violențe.Reprezentanții IPJ Dolj spun că există un cerc de bănuiți, la acest moment polițiștii făcând verificări în vederea depistării acestora.În afara sediului Secției 2 Poliție Craiova, unde se aflau rudele persoanei împușcate ar mai fi avut loc un incident. Doi bărbați, care nu aveau legătură cu primul eveniment și care se aflau sub influența băuturilor alcoolice au proferat injurii și expresii jignitoare la adresa acestora, fără un motiv concret. De asemenea au fost aruncate și sticle în direcția persoanelor respective, fără a exista însă victime. Cei doi bărbați au fost duși la sediul secției unde le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale.