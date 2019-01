O nouă plângere penală pe numele procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu

O nouă plângere penală pe numele procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu

"Am făcut o nouă plângere penală în care am calitatea de parte vătămată împotriva a trei procurori care au contribuit la întocmirea rechizitoriului meu cu care mă judec încă la Înalta Curte și a experților care au calculat prejudiciul: Savu Alfred, Lucian Onea și Mircea Negulescu, plus expertul numit de instanță și expertul DNA.



Au vrut de multe ori să ne aresteze (...) ca să poată obține denunțuri vizavi de alte persoane sau să constrângă pe cei pe care îi aresta să facă denunțuri mincinoase bazate pe probe fals", a mai spus deputatul Andreea Cosma, la plecarea la de Parchetul general.