O nouă misiune internaţională sub egida Frontex încheiată cu succes de poliţiştii de frontieră români

Poliţiştii de frontieră, membri ai echipajului navei maritime MAI 1101, din cadrul Gărzii de Coastă, s-au întors acasă, miercuri, 18 august, după o misiune de aproximativ patru luni, desfăşurată în Marea Ionică, sub egida Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX).În perioada 16 aprilie – 11 august, nava maritimă de patrulare și supraveghere MAI 1101 din cadrul Gărzii de Coastă, a participat în cadrul operațiunii de intervenție rapidă la frontieră "THEMIS 2021", organizată sub egida FRONTEX (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă).Operaţiunea s-a desfăşurat în zona operațională Calabria-Crotone, Italia, iar echipajul navei Poliţiei de Frontieră Române, a executat misiuni de patrulare, supraveghere, căutare şi salvare în Marea Mediterana, alături de celelalte state membre U.E. participante la misiune.Pe durata operațiunii, poliţiştii de frontieră români au executat 80 de misiuni, timp în care nava Gărzii de Coastă a efectuat peste 1000 ore de patrulare.O misiune deosebită la care au participat polițiștii de frontieră a avut loc in luna mai, când au intervenit împreuna cu o altă ambarcațiune a Gărzii de Coastă Italiene, pentru salvarea unui număr de 223 persoane, care erau transportate din Libia, cu un pescador.La bordul navei noastre au fost transbordate 110 persoane, cărora li s-au acordat îngrijiri medicale de urgență precum si hrană si apă până la preluarea acestora de către autoritățile italiene.De asemenea, Poliţia de Frontieră Română a detaşat în cadrul Centrului Internaţional de Coordonare – I.C.C. din Roma un ofiţer de legătură, care a menţinut permanent legătura pe toată perioada desfășurării misiunii, între nava maritimă detaşată de P.F.R. pe teritoriul Italiei şi Centrul Operaţional de Coordonare al I.G.P.F..