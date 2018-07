O nouă metodă de înşelătorie face ravagii! Bărbaţii sunt seduşi de minore, apoi jefuiţi de interlopi

O nouă metodă de înșelătorie face ravagii! Bărbații sunt seduși de minore, apoi jefuiți de interlopi

Fetele îi aleg pe acei turiști care par prea beți pentru a mai sta în picioare și îi atrag pe plajă sub promisiunea unei partide de sex gratuite. Odată ce turistul rămâne singură cu tânăra, un grup de bărbați îl atacă și îl jefuiesc.



Mai multe persoane au postat astfel de avertismente pe site-ul de travel TripAdvisor, sfâtuindu-i pe oameni să evite să intre în vorbă cu tinerele și să aibă grijă în compania cui beau.



Tinerele care îi atrag pe turiști ar fi prostituate aflate sub controlul interlopilor locali. Prostituția nu este ilegală în Bulgaria, însă ea este de cele mai multe ori aflată sub controlul patronilor de baruri care ar avea legături cu mafia bulgară.



În Marea Britanie, unde Bulgaria este o destinație populară de vacanță, ministerul de Externe a emis o averizare pentru turiști: „Am primit mai multe plângeri în legătură cu jafuri și agresiuni asupra turiștilor de către prostituate și cei care le controlează. Evitați zonele în care activează prostituatele: parcări, plaje izolate, zonele slab iluminate sau zonele împădurite. Unii turiști au fost suprataxați în cluburile de striptease din Sofia și în unele resorturi din Bansko, Borovets sau Sunny Beach. Victimele sunt suprataxate cu sute de euro și amenințate cu bătaia dacă nu plătesc", scrie romaniatv.net