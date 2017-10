O nouă amânare! Când află Radu Mazăre sentinţa în dosarul privind retrocedarea ilegală de terenuri

1

Mafie este putin spus

Buna ziua, se pare ca acest fost toxi-primar nu va fi niciodata achitat in instanta si se va astepta pana cand acesta va muri din cauza drogurilor sau stiu noi ce trib de prin africa de sud il va linsa. Mafia aceasta , va spun pentru ca am trecut si inca trec prin aceasta mafie , casa in care locuiesc fiind ne-retrocedabila vreodata deoarece propietarii si ultimii mostenitori au incetat din viata cu mai bine de 90 de ani in urma, iar acum cativa ani un anumit domn Berganinni cu domiciliul fictiv pe strada sulmona , imobil in care vecinii sustin ca de ani buni poate chiar zeci nimeni nu a mai calcat pragul usii, a devenit propietar al mai multor imobile situste chiar in centrul orasului respectiv Str.Stefan Cel Mare , au urmat o serie de amenintari , cu matahale platite pentru a ne intimida si pentru a iesi din casa , terorizari zi si noapte cu telefoane cu insistenta de a parasii imobilul , ne-au taiat conducta de apa si debransandu-ne de la retea tot folosind pilele creeate de catre acest clan infect , mafiot , debransarea de la curentul electric in repetate randuri cu toate ca , contractele fiind pe numele meu personal , iata ca pilele acestea reusesc sa izbandeasca ilegal peste orice drept legal si moral. Reprezentanta direct a domnului Berganinni fiind o anumita p******a probabil care a stiut bine cand sa ridice coada , a fost mana dr lucru a acestui clan . Sper ca cineva de acolo din fotoliile acelea de unde se judeca persoanele sa vada si sa citeasca cu atentie acest mesaj .