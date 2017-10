O navă americană care a dus ajutoare umanitare în Georgia a acostat la Constanţa

O navă americană care a dus ajutoare umanitare în Georgia a acostat la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nava de patrulare „Dallas”, a Gărzii de Coastă a SUA, a acostat, joi dimineață, în dana de pasageri a Portului Constanța, după escale în portul georgian Batumi, unde a dus ajutoare umanitare, și în portul ucrainean Sevastopol. Nava „Dallas”, cu un echipaj de 167 de marinari la bord, a ancorat în port urmând să fie organizate întâlniri cu autoritățile locale, dar și cu ofițeri ai forțelor navale române cu care vor discuta despre metode noi de cooperare. Comandorul Corneliu Bocai, de la Comandamentul Flotei Constanța, a declarat, ieri, că vizita navei face parte din programul Ministerului Apărării pe acest an. El a precizat că pe timpul staționării vor fi organizate ateliere de lucru și schimburi de experiență între marinari, legate de salvarea și căutarea pe mare. La rândul său, comandatul navei de patrulare „Dallas”, comandorul Robert P. Wagner, a afirmat că este pentru a doua oară când vasul se află ancorat la Constanța, dar pentru prima dată când echipajul va vizita acest oraș. „Sosirea navei arată voința SUA de a lucra împreună cu prietenii noștri pentru a continua să îmbunătățim situația în domeniul maritim din întreaga lume. În zilele următoare vom avea întâlniri cu lideri din viața civilă și militară și în acest fel terenul va fi pregătit pentru vizita altor nave americane”, a spus el. Comandorul american a vorbit și despre misiunea avută în Georgia, unde vasul a transportat ajutoare umanitare. „Călătoria în Georgia a fost una scurtă, de câteva ore. Am transportat o cantitate însemnată de ajutor umanitar pentru cetățenii care au avut de suferit în urma intervenției Rusiei”, a spus el. Robert P. Wagner a precizat că misiunea navei a fost de a distribui ajutoarele acolo unde puteau fi date mai rapid cetățenilor, iar vasul a acostat la Batumi pentru că acesta dispune de o rețea mai bună de transport. Cât despre escala din portul ucrainean Sevastopol, unde nava a fost întâmpinată de un grup de manifestanți anti-NATO, comandorul Wagner a spus că „erau niște oameni care au protestat, dar e un semn al democrației”. El a mai spus că, deocamdată, nu s-a stabilit care va fi traseul navei „Dallas” după vizita de la Constanța. Principala misiune a navei „Dallas” o constituie lupta împotriva traficului maritim de droguri. Împreună cu nava „Gallatin“, „Dallas” acționează sub controlul tactic al Forței Specializate Întrunite Inter-agenții, în cooperare cu forțe ale Gărzii de Coastă, Marinei SUA, precum și Forțe Navale și Aeriene aparținând altor state. Paza de Coastă a SUA are la bază cinci obiective fundamentale: siguranța maritimă, protecția maritimă, mobilitatea maritimă, apărarea națională și protecția resurselor naturale.