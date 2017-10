O navă a eşuat la sud de Bara Sulina, din cauza furtunii puternice

O navă a eșuat la sud de Bara Sulina, din cauza furtunii puternice

Ştire online publicată Joi, 17 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O navă sub pavilion georgian, care staționa pe mare, la sud de Bara Sulina, după ce autoritățile fluviale au închis Canalul Sulina din cauza furtunii, a eșuat și nu poate fi salvată decât după ameliorarea vremii. Nava „Jupiter”, sub pavilion georgian, având patru români și patru sirieni la bord, a eșuat miercuri, la cinci mile sud de intrarea pe Canalul Sulina, spre Sfântul Gheorghe. Nava, care trebuia să ajungă în Portul Galați, era în staționare la Bara Sulina după ce, în cursul nopții, vremea s-a înrăutățit, iar canalul a fost închis. Vântul puternic a purtat-o, însă, spre uscat. „Nava «Jupiter», care are 78 metri lungime, 12 metri lățime, deplasa-ment 1.725 tdw și pescaj de 4,7 metri, nu mai plutește, s-a așezat cu chila pe uscat”, a declarat directorul Serviciului Căi Navigabile din cadrul Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, Dorian Dumitru. Deocamdată, orice acțiune de salvare a navei este imposibilă din cauza furtunii puternice de pe mare. „Marea are gradul 6, iar intensitatea vântului are gradul 7-8. La Sulina nu există nicio navă care să poată ieși pe mare în condițiile astea. După ce furtuna se va potoli, vom trimite remorchere maritime costiere de mare putere, care să remorcheze nava eșuată”, a spus Dorian Dumitru. AFDJ Galați avea informații că o a doua navă ar fi eșuat pe mare, în apropiere de Bara Sulina, însă acest lucru a fost infirmat de echipajul navei. Este vorba de vasul „Turgut S”, tot sub pavilion georgian, care se îndrepta către portul ucrainean Ilicevsk. „Nava, care are 88,7 metri lungime, 12,8 metri lățime, deplasament de 3.025 tdw și pescaj de 2,2 metri, părea că eșuase pe o limbă de nisip la nord de Bara Sulina. Echipajul nu răspundea la stație la apelurile Căpităniei Portului Sulina sau ale navelor staționate în zonă. Acum câteva minute, echipajul a comunicat că nava nu a eșuat, ci doar că stă la adăpost, la ancoră”, a declarat Dorian Dumitru. Canalul Sulina a fost închis, miercuri dimineață, din cauza furtunii puternice de pe mare. Șase nave care urmau să intre pe canal și-au întrerupt călătoria și staționează la ancoră, așteptând ameliorarea vremii pentru a-și relua călătoria, potrivit AFDJ Galați.