O maşină s-a răsturnat în TOMIS 3

accident tomis 3 macul rosu

Ieri a avut loc un accident cu victima pe trecerea de pietoni de la macul rosu . Cate accidente trebuie sa aiba loc pentru ca politia rutiera si locala sa degajeze trecerea de pietoni de masinile parcate pe trotuar chiar in dreptul trecerii? Cate amenzi pentru parcare ilegala s-au dat in aceasta zona? Poate soferul vinovat de accident va chema in instanta institutiile de mai sus ca si coautori pentru neglijenta pentru ca nu se iau masuri de prevenire a accidentelor in zona! Dar mai bine constatam decat sa prevenim.