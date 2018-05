O MÂNĂ DE AJUTOR pentru bătrânul bătut măr de doi tineri, care munceşte pentru copilul său bolnav

O MÂNĂ DE AJUTOR pentru bătrânul bătut măr de doi tineri, care muncește pentru copilul său bolnav

Ştire online publicată Marţi, 03 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbatul în vârstă de 66 de ani lovit crunt de de doi tineri, la Brașov, și-a recăpătat cunoștința, dar va vea nevoie de mult timp ca să se recupereze, în urma bătăii încasate.Bărbatul a suferit o fractură de coloană cervicală, a pierdut mai mulți dinți și resimte dureri în tot corpul.Muncea pentru unul dintre agresori, iar acesta s-a enervat când victima și-a cerut banii care i se cuveneau.La 66 de ani, e nevoit să muncească pământul, pentru a-și ajuta fiul bolnav. Acum nu se gândește la pedeapsa pe care ar merita-o cei care mai aveau puțin și-l omorau în bătaie. Singura sa grijă e să revină cât mai repede la muncă.„Eu știu că am încercat să mă apăr, dar eu neavând putere, bătrân... Nu-mi amintesc exact... Muncesc cu ziua, la anii mei, și tu dai în mine? E frumos? Nu e frumos! De ce să dau într-un om care muncește? De ce să dau în el?”, spune bărbatul.Dumitru Neculai a fost bătut crunt la sfârșitul săptămânii trecute. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere.Cei doi tineri care l-au lovit pe bărbat chiar și după acesta și-a pierdut cunoștința au fost prinși și arestați preventiv pentru 30 de zile."La 66 ani un tată muncește cu ziua să-și ajute copilul bolnav. 2 ticăloși l-au bătut de l-au băgat în spital. Să nu vă uitați la filmarea cu agresiunea, este cumplită.Victima are fractură de coloană cervicală, nasul rupt, mai mulți dinți sparți, multiple răni la cap și în zona toracelui. Vrea să iasă cât mai repede din spital și să se reapuce de muncă - are un copil bolnav, care depinde de el.Distribui asta în cazul în care cineva își dorește să-l ajute cumva pe acest om. Eu îl voi căuta mâine la spital să văd ce pot face pentru el."