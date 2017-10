O mamă disperată îşi vrea copilul înapoi. "Am două decizii definitive ale instanţei!"

O mamă disperată își vrea copilul înapoi. "Am două decizii definitive ale instanței!"

În urmă cu aproximativ două luni, ziarul „Cuget Liber” publica un articol ce viza drama prin care trece o mamă ce nu poate fi alături de copilul ei, în ciuda unei hotărâri definitive a instanței de judecată.De atunci și până în prezent, nimic nu s-a schimbat, chiar dacă, între timp, Ionela Gheorghe a mai câștigat un alt proces, prin care Tribunalul Constanța a stabilit, în data de 25 mai, că minorul trebuie să locuiască la domiciliul mamei sale.Nici după această decizie, mama nu va putea locui împreună cu băiatul ei, întrucât legislația românească prevede parcurgerea anumitor etape până când acest lucru va fi posibil.În România, poți muri liniștit cu dreptatea în mână, este expresia pe care-o simte pe pielea ei Ionela Gheorghe, o mamă ce nu poate fi alături de băiatul său, în vârstă de 6 ani. Chiar dacă a câștigat definitiv două procese privind custodia minorului, femeia care locuiește în Tuzla nu-și poate vedea copilul nici măcar de ziua lui. Ionela Gheorghe a făcut chiar și o plângere penală pe numele tatălui minorului, Viorel Vasilică F., inculpat într-un dosar de lipsire de libertate.„Am două decizii definitive ale instanței, dar nu am putut să-mi văd copilul nici măcar de ziua lui. A ieșit bunica copilului și mi-a spus că nu este nimeni acasă și am stat două ore fără a putea să-l văd. M-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să-mi văd copilul și mi-a spus că-mi trimite o poză pe telefon și apoi mi-a închis. I-am făcut o plângere penală pentru lipsire de libertate, iar prima înfățișare este pe 10 octombrie. De câte ori vorbesc cu el la telefon, mă înjură și mă amenință”, ne-a precizat Ionela Gheorghe.În tentantiva de a-și recupera fiul, mama băiatului a apelat la executorul judecătoresc, însă Viorel Vasilică F. nu a fost găsit acasă. Potrivit procedurii, în astfel de cazuri, executorul judecătoresc stabilește data și ora la care merge împreună cu mama la domiciliul tatălui, pentru a lua copilul. Conform legii, executorul judecătoresc solicită DJASPC prezența unor reprezentanți la data și locul stabilit, pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești. Echipa mobilă formată dintr-un asistent social și un psiholog merg la domiciliul tatălui.„Noi ne asigurăm că această executare are loc într-un context civilizat și intervenim dacă minorul este abuzat emoțional sau fizic de unul dintre părinți. Noi consemnăm în procesul verbal final acest lucru”, precizează reprezentanții DJASPC.Potrivit acestora, părerea copilului contează foarte mult în astfel de cazuri, chiar și atunci când vorbim despre minori fără discernământ. Mai exact, chiar și în ciuda unei decizii definitive și irevocabile în ceea ce privește custodia copilului, mama nu poate intra în posesia minorului dacă cel mic nu dorește acest lucru.„Ulterior, noi înaintăm un raport la instanță, după trei încercări eșuate și solicităm instanței să numească un psiholog judiciar, care timp de trei luni să lucreze cu familia, cu copilul, cu mama și cu tatăl. Psihologul judiciar este numit de instanță. Din acel moment, problema este în mâinile psihologului judiciar, care, dacă întâmpină dificultăți din partea unei părți, semnalează judecătorul de caz. La finalul acestor trei luni, se poate pune în executare sentința”, ne-a declarat Roxana Onea, Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.