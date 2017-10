O mamă a încercat să-i taie gâtul propriului copil cu flexul

O femeie din localitatea constănțeană Satu Nou a vrut să-i taie gâtul cu flexul propriului copil, însă, din fericire, băiatul a scăpat cu viață. Crina Juli Pâslaru, de 40 de ani, era supărată de vreo lună, după ce vânduse împreună cu soțul său un teren din curtea casei. Femeia intrase într-o depresie după ce și-a dat seama că cel căruia îi dăduse terenul ar fi putut să-i ia și casa. De atunci, ea nu a mai avut liniște și îi reproșa zilnic soțului că or să rămână pe drumuri. De la disperare la crimă nu a mai fost decât un pas, astfel că femeia a pus la cale un plan diabolic. Drept urmare, în cursul zilei de marți, în jurul orei 15,30, ea a profitat de faptul că rămăsese singură acasă cu fiul său, Mihai, de 17 ani. Astfel, Crina a luat un polizor portabil din casă, l-a băgat în priză și, în timp ce băiatul ei dormea, a încercat să-i taie gâtul cu flexul. În momentul în care băiatul a simțit tăietura s-a trezit imediat și a început să țipe. Cu sângele șiroind a ieșit pe stradă și a cerut ajutorul unei vecine, care lucrează la spitalul din Constanța. „Am auzit ceva țipete venind dinspre casa lor, însă m-am gândit că este vreo ceartă banală ca în orice familie și nu am dat importanță. La un moment dat, m-am trezit cu Mihăiță la mine în curte. Îi curgea sânge de la gât. L-am pansat puțin și am chemat Ambulanța, care l-a dus de urgență la spital”, a spus vecina Gheorghița Caraș. În același timp cu Ambulanța au sosit și polițiștii, care au audiat-o pe femeie. „Vroiam să-l omor pe Mihai și apoi să mă sinucid”, a spus Crina anchetatorilor. De altfel, lângă patul băiatului, oamenii legii au găsit și un bilet în care femeia își justifica gestul. „Vreau să-l omor pe Mihai să-l scap de toate chinurile ce-l așteaptă”, scrisese Crina în biletul de adio. Nimeni nu-și poate explica gestul femeii. „Eram la serviciu când m-au sunat să vin repede acasă. Nu pot să cred că a fost în stare să facă așa ceva. Mihai era lumina ochilor ei. Îl iubea la nebunie și era trup și suflet pentru el. Ea este o femeie deșteaptă, nu-mi vine să cred că a vrut să omoare băiatul, că a ajuns la așa ceva din cauza depresiilor. Era bolnavă mai demult, făcea crize de supărare, dar nu am avut bani să mergem la un psihiatru. Vândusem terenul și ne gândisem să mergem și la doctori să îi dea un tratament împotriva depresiilor”, spune plângând soțul femeii, Vasile Pâslaru. La rândul lor, vecinii sunt șocați și nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Crina. „Era o femeie la locul ei. Era foarte iubitoare cu Mihai, unicul lor copil. Oricum, de ceva timp, era speriată că va rămâne fără casă, deși toată lumea i-a explicat că nu se poate întâmpla așa ceva” șușotesc vecinii pe la colțuri. Crina Juli Pâslaru a fost internată la Spitalul de Psihiatrie de la Palazu Mare și se află sub tratament. Dacă specialiștii vor concluziona că a avut discernământ în momentul săvârșirii faptei, ea va fi acuzată de tentativă de omor. În schimb, băiatul a fost transportat la spital, iar medici spun că este o minune că a scăpat cu viață după ce a fost tăiat cu flexul deoarece nu i-a fost atins laringele. În altă ordine de idei, băiatul a declarat că nu-și poate explica ce a fost în mintea mamei lui. De altfel, el a încercat să o acopere și, inițial, le-a spus polițiștilor că a căzut și s-a tăiat singur. În schimb, mama lui a recu-noscut totul în fața anchetatorilor.