O lege pe care nu dau doi bani! "Jungla" din cluburile constănţene

mentalitate de 2 bani

Nu este vorba de Colectiv,Bamboo sau alt club.Cine isi mai aminteste de 24 mai 2004, la ora 5:50 în comuna Mihăilești, județul Buzău?Mai tineti minte ce s-a intamplat?Cred ca mai mult de 60% dintre romani nu-si mai aduc aminte.Dupa acel accident tot in stil pompieristic tipic romanesc s-a actionat, au venit imediat baietii lui Mitrea Manivela sa astupe gaura si sa toarne asfalt, repede amenzi si condamnari ,tac- pac, propaganda de 2 bani " vom face, vom implementa vom drege ,vom...etc",gata a trecut o perioada de timp si romanul a uitat. Dupa Colectiv si Bamboo autoritatile au actionat la fel ca in cazul Mihailesti.Totul tine atat de mentalitatea guvernanților cat si a guvernaților.De ex,.cati dintre vest europeni sau americani au extinctoare in case?Dar romani?La ei mentalitatea este de "safety first".La noi , " las ca merge".In tarile civilizate se merge pe respectul legii,la noi cum -"Da-l dracu, ca-i dau de un spritz si scap". Asa s-a intamplat si-n cele doua cluburi,decat sa investim un minim necesar in siguranta localului as cum cere legea ,au preferat sa dea o spaga celor de la ISU si gata , au rezolvat problema.Oare cat costa sa pui o usa de evacuare in plus , cateva extinctoare sau un trainig a personalului care lucreaza?Corect ,in Romania spaga este mai ieftina si este precum o rata la banca,e mai mica si o dai periodic autoritatilor, dar care sunt consecintele in cazul unei catastrofe? PS. Va rog sa va imaginati ,ca maine ar fi un cutremur ca-n '77.Oare care va fi bilantul victimelor?Cate blocuri noi, construite la futu- ma-sa (imi cer scuze dar acesta este adevarul) cu spagi pe la primarie ,Insp.in constructii etc se vor prăbușii? Imaginați-vă care va fi pretul platit din cauza coruptiei si a indolentei noastre, 100,1000 5000 peste 5000 de victime?