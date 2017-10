O GLUMĂ PROASTĂ L-A COSTAT. A spus că soţia sa are o bombă în geantă. Ce a urmat

O GLUMĂ PROASTĂ L-A COSTAT. A spus că soția sa are o bombă în geantă. Ce a urmat

Ştire online publicată Vineri, 02 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Incident bizar pe aeroportul din Munchen.Planurile de vacanță ale unei familii din India au fost făcute țăndări atunci când capul familiei s-a apucat să le spună agenților de securitate de pe aeroportul din Munchen că soția sa are o bombă asupra ei, în momentul în care femeia trecea prin dispozitivele de scanare, au anunțat vineri autoritățile aeroportuare germane, potrivit DPA.Poliția a anunțat că, în momentul în care soția bărbatului a fost supusă unui test de rutină pentru verificarea de explozibili, soțul ei a spus de mai multe ori că femeia are asupra ei o bombă.Ulterior, bărbatul în vârstă de 42 de ani a încercat să le explice polițiștilor că a vrut doar să facă o glumă, însă era deja prea târziu pentru el. Indianul a fost trimis cu primul avion înapoi spre casă, în timp ce restul familiei a primit permisiunea să-și continue călătoria.În plus, indianul a primit un avertisment pentru tulburarea ordinii publice prin proferarea de amenințări pasibile de sancțiuni de ordin penal.