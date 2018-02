O fi ridicat Poliţia permise auto în urma tragediilor de pe strada Mircea şi din Lazu? O întrebare la care aşteptăm răspuns!

O fi ridicat Poliția permise auto în urma tragediilor de pe strada Mircea și din Lazu? O întrebare la care așteptăm răspuns!

Răsfoiam deunăzi Codul Rutier, intrat în vigoare fix în urmă cu un an de zile. Cum avem în redacție colegi mai tineri care se pregătesc să intre în „focurile” examenului de permis, am zis să mai citesc și eu puțin cartea, să vedem ce mai spune legea. Și am găsit un punct foarte interesant, cu prevederi care fac referire la amenzile care se vor aplica șoferilor care nu respectă normele de legislație rutieră depășind limita de viteză legală.Depășirea limitei de viteză cu peste 60 de km/h, soldată cu accident rutier În acest caz, legea distinge două situații:- accident rutier cu pagube exclusiv materiale. În acest caz, sancțiunea constă în puncte amendă - de la 51, la 120 - adică, sume cuprinse între 4.080 și 9.600 de lei. De asemenea, se suspendă permisul auto pentru un an de zile. - accident rutier cu victime. Într-un astfel de caz, permisul de conducere se va suspenda pentru doi ani. Nu scrie nicăieri dacă accidentul a fost provocat de X sau Y. Scrie doar accident soldat cu victime!XXX Nu sunt procuror să acuz. Nu sunt judecător să dau verdicte și să spun cine este vinovat pentru pierderile de vieți omenești. Nu sunt nici preot să acord iertare. Sunt ziarist și, în această calitate - așa cum i-am spus și lui Cherry (așa s-a prezentat la telefon), când m-a sunat să mă întrebe de ce scriu despre prietena sa, Mariam Sarah Șaban, șoferița din Audiul Q7 de pe strada Mircea -, pun întrebări. Și am răbdare, sunt convins că voi primi răspunsurile. E strict o chestiune de timp.Opinia publică trebuie să afle (și va afla!) cu ce viteze circulau automobilele implicate în tragediile de pe strada Mircea și din Lazu.Poliția nu poate spune nimic despre viteze. Nu este de competența Poliției să stabilească vitezele. Poliția nu poate spune dacă a ridicat cuiva permisul de conducere. Dosarul este înaintat la parchet, iar ancheta este în desfășurare.Tocmai pentru a ridica vălul de mister, îi invit pe această cale pe cei doi șoferi să mărturisească, în fața opiniei publice, vitezele cu care circulau. Pentru a nu mai fi niciun dubiu, nicio speculație, de genul 125km/h (Mircea) sau 170 km/h (Lazu).