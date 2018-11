O fetiță de 12 ani a mâncat o mandarină, iar apoi a murit. E incredibil cu ce era contaminat fructul

O fetita de doar 12 ani a murit la inceputul acestei luni, dupa ce a mancat o banala mandarina.







Acesta pare sa fie rezultatul autopsiei efectuate in urma survenirii decesului spontan,







Potrivit rezultatelor, se pare ca fructul era contaminat cu Furadanm un pesticid utilizat in situatii limitate in Argentina, din cauza toxicitatii sale ridicate. Cel mai probabil, mandarina a fost injectata cu substanta Furadan, in loc sa fie stropita.







Politistii sunt de parere ca fructul ar fi cazut dintr-o masina, in timp ce era transportat la o alta ferma, pentru a fi utilizat contra unor pasari care pun in pericol recolta.

Fetita a gasit, cel mai probabil, fructul pe drum, pe care l-a mancat in necunostinta de cauza, scrie wowbiz.ro.